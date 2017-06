Le mONDE dEs ARTS

TOULON : Musée de la Marine La Grande Guerre en Méditerranée . .. Du 09 septembre 2015 au 08 mai 2016 Le rôle joué par les marines de guerre, de commerce et de pêche au cours de la Première Guerre Mondiale reste, aujourd’hui encore, méconnu. Les batailles navales ...

CATEAU CAMBRESIS : Musée Matisse Matisse et la gravure . .. Du 18 octobre 2015 au 06 mars 2016 Trop souvent ignoré, l'oeuvre gravée de Matisse revêt pourtant un caractère primordial. De 1900 jusqu'aux dernières années de sa vie, Matisse s'adonne aux différentes techniques ...